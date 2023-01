Sony-ägda Naughty Dog, kända för Uncharted och The Last of Us (rykande HBO-aktuell), har tidigare kritiserats internt för att driva de anställda till crunch – massiv, obetald övertid. Däribland under arbetet med The Last of Us Part II (via Kotaku). I en ny intervju med Comicbook säger en av studions chefer, Neil Druckmann, att man tror sig hittat en metod för att skapa bättre balans.

Det faktum att man utannonserat titlar långt innan release (2,5 år för Uncharted 4 och 3,5 år för The Last of Us 2) menar Druckmann bidrar till att skada balansen mellan liv och jobb på företaget. En av The Last of Us Part II-förseningarna skedde för att både polera och reducera stress.

Druckmann antyder att genom att hålla på spelen så kan man främja de anställdas hälsa. Dessutom låser man sig inte fast vid satta releasedatum, vilket öppnar för en större frihet.

We could play with the schedule more and we're more conscious now about how we're approaching production.

I nuläget har Naughty Dog två projekt i görningen. The Last of Us-multiplayern vi enbart sett konceptskisser från samt ytterligare ett spel Druckmann inte säger ett pip om. Förmodligen något vi får vänja oss vid – vilket kan ge positiva ringar på vattnet för både anställda och spel.

Dessutom är det många gamers som tycker spel utannonseras för tidigt. En win-win-situation?