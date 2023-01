Deliver Us the Moon levererade inte bara månen, utan även en spännande, atmosfärisk resa till den kära himlakroppen och intressanta pussel såväl som berättelser. Uppföljaren heter Deliver Us Mars och ska efter en försening nu släppas den 2 februari, och i en ny trailer börjar de räkna ner till lanseringen/uppskjutningen.

Precis som i det förra spelet står mänskligheten på randen av utrotning, och har därför skickat ut en serie rymdskepp i kosmos för att grunda kolonier på andra håll. De har dock tillfångatagits av organisationen Outward, och det faller på den unga astronauten Kathy Johanson att ta reda på vad som hänt.

Den 2 februari släpps det alltså till pc, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S.