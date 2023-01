Ubisoft redovisar nya finansresultat, och det är dystra miner. Det senaste kvartalet har kantats av underprestationer menar man, och lyfter fram Just Dance 2023 och Mario + Rabbids Sparks of Hope. Det senare utsåg vi nyligen till årets femte bästa spel – men det tycks ha hjälpt föga.

Ubisoft tvingas möta "stora utmaningar hos en bransch som fortsätter skifta fokus mot mega-varumärken och långlivade titlar". Finansrapporten kommer med konsekvenser, och man väljer att lägga ner tre icke-utannonserade spel. Dessa läggs till den kvartetten som skrotades i somras.

Man ser över sina inkomster och kommer vara extra vaksamma under de kommande åren.

Skull and Bones började utvecklas 2013, släpps (kanske) 2023

Som om detta inte vore nog väljer man att försena Skull and Bones. Igen. Efter åratal av ett förmodat utvecklarhelvete (utvecklingen startade 2013) fick vi i somras ett datum: 8 november. I sista stund blev nya datumet 9 mars, och nu vankas ytterligare uppskjutning. Nya planen är att släppa spelet tidigt under räkenskapsåret 2023–2024. Detta tar vid 1 april så det är tänkbart att releasen sker i vår – om Skull and Bones inte försenas ytterligare. Det är också tänkbart.

Den extra tiden ska ge oss "en mycket mer polerad och balanserad upplevelse".