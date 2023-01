Då var det snart dags för ytterligare en omgång Playstation Plus-spel för prenumeranter på Extra- och Premium-nivåerna, och det blir både action och lite mer stillsamma upplevelser.

På actionsidan hittar vi bland annat Back 4 Blood, som var tänkt att bli en tematisk uppföljare till Left 4 Dead, men inte riktigt nådde samma höjder. Det är dock ett riktigt kul spel om man vill röja lite zombier. Vill man ha något öppnare finns även Just Cause 4 på menyn, där man i rollen som Rico Rodriguez skapas kaos i tropiken.

Lite lugnar tempo bjuder Life is Strange och Life is Strange: Before the Storm på. Det är alltså det första spelet i serien och även den prequel som släpptes efteråt. Båda två berättar riktigt intressanta berättelser och har en del roliga beslut att fatta.

Den fullständliga spellistan är som följer:

Back 4 Blood | PS4, PS5

Dragon Ball FighterZ | PS4

Devil May Cry 5: Special Edition | PS5 (och PS4 om man har Extra)

Life is Strange: Before the Storm | PS4

Life is Strange | PS4

Jett: The Far Shore | PS4, PS5

Just Cause 4: Reloaded | PS4

Omno | PS4

Erica | PS4

Därtill vankas det några Playstation-klassiker:

Syphon Filter 3 | PS1

Star Wars Demolition | PS1

Everybody's Golf 2 | PS1

Samtliga spel blir tillgänglig den 17 januari. Mer info här.