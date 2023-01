Russ Bullock är högsta hönset hos Piranha Games och har i ett poddsnack med No Guts No Galaxy berättat lite om Mechwarriors framtid. Ett DLC vid namn Rise of Rasalhague är som bekant på väg till Mechwarrior 5 och släpps 26 januari, men de blickar även lite längre framåt.

Bullock säger att han är lite överraskad över att de fått jobba så pass länge med Mechwarrior som de gjort, men att han verkligen uppskattar det. Vidare avslöjar han ett ytterligare ett fristående spel i serien nu är under utveckling hos dem, och det är inte en uppföljare till Mechwarrior Online och kretsar inte kring online-PVP.

Istället är det mer i linje med Mechwarrior 5, med singleplayer och co-op. Det är tänkt att släppas till pc och "konsoler", men mer vill han inte säga, utöver att det kommer att utannonseras på riktigt någon gång under året, möjligtvis så sent som i höst.