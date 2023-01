One Piece Odyssey släpps i dag, som föga förvånande baseras på animé- och mangagiganten One Piece. Spelet har på förhand sett riktigt lovande ut, och recensionerna som börjat trilla in tycks stämma in i den kören.

På Opencritic ligger betygssnittet på 76/100, med toppar så höga som 9/10 och dalar så låga som 4/10. De olika betygsskalorna kan givetvis inte översättas rakt av, men över lag ser alltså spelet ut att kamma hem riktigt bra omdömen. Hyllningarna riktar bland annat in sig på den förvånansvärt djupa spelmekaniken, medan berättandet pekas ut som något som kunde varit bättre.

Är man intresserad av spelet kan man ladda ner en demo till Xbox och Playstation, men tyvärr inte till pc. Sparfilen kan sedan föras över till det fullständiga spelet om man väljer att köpa det.

FZ:s recension bubblar i grytan, och servreras antingen fredag eller måndag.