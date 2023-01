Så var det dags för ytterligare en omgång gratisspel från Epic Games Store, och denna vecka är det inte färre än tre som står till buds. Först ut är First Class Trouble, som kan beskrivas som en mer avancerad variant av Among Us och liknande spel. Passagerare ombord ett rymdskepp måste samarbeta för att lösa uppgifter och ta sig från område till område, men vissa av dem är förrädiska robotar.

Vidare har vi Gamedec - Definitive Edition, som är ett rollspel ur isometrisk vy där vi i rollen som utredare ansluter till olika virtuella världar för att där lösa riktiga brott. Fokus ligger på karaktärsutveckling och beslutsfattande, och många situationer kan tacklas på flera olika sätt.

Avslutningsvis kan man knipa Divine Knockout (DKO), som är ett plattforms-brawler där målet är att inte bli nedslagen. Man spelar som olika "gudar", inklusive Tor, kung Arthur, Athena och Herkules, och till skillnad från Super Smash Bros. är det tredjepersonsperspektiv som gäller.