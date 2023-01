I Season: a letter to the future lurar apokalypsen runt knuten, och en ung kvinna bestämmer sig för att hoppa på cykeln och dokumentera världen och dess invånare i ljud och bild innan det är för sent. I en dal stöter hon på en brokig skara karaktärer som hon intervjuar dagen innan de ska evakueras.

I spelet ska vi få utforska dalen på cykel och hitta saker att föreviga med kamera, mikrofon och andra redskap. Att uppleva hur saker känns är något utvecklaren Scavengers Studio lagt vikt vid, vilket bland annat yttrar sig i användningen av Dualsense-kontrollen för att uttrycka motstånd när man cyklar i uppförsbacke eller textur när man cyklar över olika underlag.

Det ser ut att bli ett riktigt rofyllt och intressant äventyr, och det släpps digitalt till Playstation 4/5 den 31 januari. Mer info om spelet här.