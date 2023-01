Det har varit en (sjö)rövig vecka för Ubisoft i allmänhet och Skull and Bones i synnerhet. Tre ytterligare Ubisoft-spel läggs ner, andra når inte upp till förväntningarna, och Skull and Bones försenas ännu en gång. Nytt bud är tidigt under nästa räkenskapsår, som börjar i april.

Spelet har varit under utveckling sedan 2013 och i år "firar" alltså produktionen 10 år. Spelets officiella Twitter-konto följer upp veckans trista nyheter med ett löfte om ett nytt datum "väldigt snart". (Nya datumet kan ju givetvis gå om intet – också! – men någon gång borde skutan vända.)

Under dagen (oklart exakt när) kommer vi också få gameplay från spelet, som kommer fokusera specifikt på spelets lore. Teamet har visserligen varit tydliga med att spelet inte kommer drivas av en berättelse, men en sjörövarvärld finns det förstås. Och den ska vi få djupare inblick i idag.