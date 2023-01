Organisationer som sysslar med åldersmärkning avslöjar titt som tätt spel som ännu inte utannonserats, och denna gång är det den sydkoreanska varianten som släppt på lite för mycket information (som nu tycks vara nedtagen). Via Twitter-användaren Osevno har vi fått veta att ett nytt actionspel i League of Legends-världen är under utveckling.

Det går under namnet The Mageseeker: A League of Legends Story och ska som sagt vara ett actionspel som är tänkt att släppas till pc och konsol. Handlingen ska kretsa kring karaktären Sylas of Dregbourne och hans kamp för att rädda kungariket/staden Demacia, i vars fattigare kvarter han är uppväxt.

Mer än så vet vi inte om detta projekt, utöver att det ska ges ut av Riot Forge.