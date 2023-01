Naughty Dog jobbar som du kanske sett på ett fristående multiplayer-spel baserat på The Last of Us Part 2. Att det är ambitiöst kanske framgår av att det två och ett halvt år efter singleplayer-spelets release inte finns en antydan till releasedatum. Och det bekräftas av regissören Neil Druckmann, som i samtal med Comicbook uttryckligen beskriver multiplayer-projektet som företagets mest ambitiösa man gjort.

Han säger att utvecklingen pågått "under lång tid" och att den påbörjades innan TLOU2 släpptes. Idén är att göra ett multiplayer-spel utan att överge berättandet (som är Naughty Dogs signum), och vi kan väl gissa att det kräver en del tid och tankeverksamhet för att få till tight.

Naughty Dog har ett annat projekt på gång, men Druckmann säger inte mer än så om det. Medan du väntar på besked om det och multiplayer-liret kan du börja kika på tv-serien The Last of Us. Premiär i dag på HBO Max, och serien är riktigt jäkla bra tyckte vi i vår recension.