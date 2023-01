För ett par dagar sedan hade det första avsnittet av HBO:s The Last of Us-serie premiär. På förhand såg recensionerna från diverse medier riktigt lovande ut, och Mike Stranéus delade ut en strålande 5:a i betyg för FZ:s räkning. Han lyfte bland annat de starka skådespelarinsatserna från Pedro Pascal och Bella Ramsey, såväl som hur serien breddar handlingen från spelet.

Men konsumenterna, då? De har ju än så länge bara sett det första avsnittet, eftersom avsnitten släpps veckovis, men reaktionerna hittills är riktigt bra. Konsensus tycks vara att det första avsnittet följde spelets handling på ett väldigt bra och troget sätt, utan att för den sakens skull upprepa det scen för scen.

Omdömet på Rotten Tomatoes är i skrivande stund 99 % från medier och 96 % från vanliga tittare, vilket får anses vara väldigt bra. Totalt blir det nio avsnitt, så vi får hoppas att kvalitén håller sig hela säsongen igenom. Missa inte den officiella tråden där vi diskuterar serien utan att spoila.

Därtill har serien fått en ny trailer som frestar oss med vad som komma skall i framtida avsnitt, så håll till godo ovan. Och ja, Neil Druckmann tycks vara nöjd med mottagandet.