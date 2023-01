The Last of Us hyllas av både FZ och tittarna. Detta återspeglas så det sjunger om det i tittarsiffrorna. Enligt Deadline är The Last of Us med 4,7 miljoner HBO-tittare i USA under söndagen den näst största premiären sedan 2010 års Boardwalk Empire (4,8 miljoner). Bara House of the Dragon (9,9 miljoner) har varit större. En milstolpe för speltolkade filmer och serier.

Därmed piskar The Last of Us giganten Game of Thrones-debut – även om senare säsongspremiärer gått klart bättre. En inte helt oäven skalp att ta, får vi medge.

"Siffran pekar mot ännu häftigare storverk"

Siffran pekar mot ännu häftigare storverk, då HBO menar att premiärsiffran i själva verket handlar om mellan 20–40 procent av antal tittare per avsnitt. Som jämförelse hade Euphorias premiär i andra säsongen 2,4 miljoner tittare i USA. I slutändan snittade varje del på 19,5 miljoner. Vad månde bliva för The Last of Us?

Det är förstås svårt att mäta (kanske till och med onödigt), men det är inte otänkbart efter både ros och rekordsiffror att The Last of Us på HBO kan utmana självaste spelets popularitet. PS3-originalet och PS4-remastern har sammantaget sålt i 17 miljoner ex. PS5-remaken ej inräknad.

The Last of Us består av nio avsnitt och kommer släppas varje måndag till och med 13 mars.