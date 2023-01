HBO:s The Last of Us hade premiär i måndags och succén är ett faktum. FZ hyllar det och många miljoner har sett första avsnittet, som delar slående likheter med spelet The Last of Us från 2013.

Det är inte bokstavstroget (vilket varken varit särskilt kreativt eller spännande), men i en jämförande video från El Analista De Bits, som i vanliga fall undersöker hur spel flyter på olika format, bjuds vi på en genomgång av serien och spelet sida vid sida. Därför: spoilervarning .

Likheterna handlar om kläder, referenser från tvåan (!) och en noga återgiven bilscen i vilken Joel, Tommy och Sarah försöker fly. Den där scenen innan tidshoppet är också trogen förlagan.

Snarare än att bara följa Joel årgång 2023 får vi storykött på benen med Ellie och Tess.

Fler olikheter finns. Viruset sprids inte via luftburna sporer; gasmasker behövs icke. I stället sker spridningen via ett nätverk av rankor – förmodligen något kommande avsnitt får skäl att beröra. Och, snarare än att inleda 2013, tar serien sin början 2003 innan vi vrider fram klockan till 2023.