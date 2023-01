I en nyskriven bok av den före detta soldaten Paul Scharrer berättar han hur ett gäng amerikanska soldater lyckades undvika att bli upptäckt av en robot vars AI var programmerad att upptäcka människor. En av metoderna tycks vara plockad från Solid Snakes handbok i överlevnad.

Enligt boken som heter Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificil Intelligence så hölls det tester för att utveckla metoder för AI att upptäcka människor. I en av testerna var en robot placerad i mitten av en parkering och målet för soldaterna var att ta sig fram till roboten utan att bli upptäckta. Flera lyckades med olika metoder som att till exempel hoppa som en kanin. Men det fanns en metod som sticker ut lite extra för oss gejmers. En av soldaterna lyckades nämligen ta sig ända fram till roboten genom att gömma sig i en kartong.

Det är dock oklart om soldaten spelat Metal Gear eller om namnet var Solid Snake, men chansen är nog rätt stor att iden kom från spelet i alla fall.