Det har pratats i många år om att Tom Clancys bok och spel-serie Rainbow Six ska bli film. Boken och första spelet släpptes 1998 och naturligt så tänker nog många att spelet är baserat på boken. Sanningen är dock att boken och spelet skrevs och utvecklandes parallellt. Tom Clancy skrev boken samtidigt som Red Storm Entertainment utvecklade spelet. Red Storm startades ju som bekant också av just Tom Clancy själv efter att han blivit intresserad av spelmediet. Ubisoft köpte senare upp Red Storm och har sedan dess utvecklat en rad spel i R6-serien. Senaste spelet var det (enligt undertecknad) mediokra Rainbow Six Extraction.

Nu ska i alla fall serien få en filmadaption och Michael B. Jordan kommer åter igen ta upp manteln och spela Navy SEAL-soldaten/CIA-agenten John Clark. Clark figurerar i en hel del av Clancys noveller men fick sina egnen spin-off i boken Without Remorse och senare Rainbow Six. Jordan spelade Clark i Amazons filmversion Without Remorse som släpptes 2021 och kommer nu alltså återvända till rollen. Regissören blir som skrivet Chad Stahelski, som är mer känd för John Wick-filmerna.