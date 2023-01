Förra veckan frestade Thunderful oss med att de planerade att visa upp framtiden för Steamworld-serien, och nu vet vi vad det handlade om. Det blev inte mer av Steamworld Headhunter, som en viss redaktör hoppades på, utan istället fortsätter de att bredda antalet genrer som Steamworld doppar tårna i.

Steamworld Build heter spelet som utannonserades, och det är en stadsbyggare där vi inte bara ska snickra ihop ett välmående samhälle ovan jord, utan även utforska och hitta resurser under marken. I underjorden får man tydliga Dungeon Keeper-vibbar, där man markerar rutor som man vill att ens gruvarbetare ska gräva ut och placerar ut försvar mot de jätteinsekter som finns.

Spelet kommer till Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, pc, Xbox One och Xbox Series X/S under 2023, men man kan faktiskt redan nu testa på en demo på pc (Steam, GoG, Epic). Thunderful pratade även om spelet och visade upp mer gameplay under gårdagens stream, vilket ni ser nedan.