Songs of Conquest hämtar väldigt mycket inspiration från Heroes of Might and Magic, men tillför även en del egna idéer för att modernisera formatet något. Johan sade i sin förhandstitt att: "Balansen mellan gammalt och nytt är i det närmaste perfekt", vilket summerar det rätt bra.

Efter över ett halvår i early access har det hänt en del, och än händigare ska det bli. På Steam har den svenska utvecklaren Lavapotion nu lagt upp en färdkarta för det kommande året, som bland annat avslöjar att de planerar att släppa version 1.0 i slutet av årets tredje kvartal och därmed lämna early access - troligen någon gång i september, alltså.

Innan dess ska spelet bland annat få en färdigställ kartredigerare, fler skirmish-kartor, co-op i skirmish, fler förmågor och egenskaper hos enheter, förbättrad nätkod och nya slumpmässiga händelser. Fram till 1.0-släppet ska de dessutom kontinuerligt förbättra AI:n för att göra den bättre på att agera strategiskt, interagera med äventyrskartan, strida och bygga städer.