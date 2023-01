På förhand har Daedalic Entertainments The Lord of the Rings: Gollum fått ett rätt likgiltigt mottagande, med gameplay-videor som inte riktigt imponerat på varken det grafiska eller spelmekaniska planet. Det kan ha haft ett finger med i spelet när Daedalic beslutade sig för att skjuta upp spelet en andra gång i mitten av förra året, den gången på obestämd tid.

Via utgivaren Nacons senaste delårsrapport har vi dock fått en fingervisning om när spelet faktiskt är planerat att släppas. Där skriver de att Gollum ska släppas lös under den första halvan av räkenskapsåret 2023-24, vilket alltså innebär som tidigast i april 2023 och senast i september 2023.

Daedalic själva hoppas att spelet ska visa världen vad de går för, och trots att det inte är släppt än säger de sig gärna utveckla fler spel i Tolkiens värld.