Högsta FZ-betyg och idel rekordsiffror för HBO:s The Last of Us. Serien följer det första The Last of Us-spelet, och med tanke på att det finns två spel är frågan självklar: blir det en andra säsong?

Bella Ramsey, som spelar Ellie i HBO-serien, håller det som "sannolikt". Det berättar hon för BBC.

If people keep watching, I think it is pretty likely. It's down to the guys at HBO. There's nothing confirmed yet so we'll have to wait and see.

Två avsnitt har sänts, sju återstår. Om det blir en andra säsong som bygger på andra spelet lär åsikterna inte låta vänta på sig. The Last of Us Part II fick i princip unisona hyllningar av kritikerna, men av olika skäl är det en vattendelare bland folket. Vad kan HBO-serien göra för spelet?

Neil Druckmann har antytt att en HBO-fortsättning är möjlig (via Hollywood Reporter).

Bella Ramsey lär få ännu mer uppmärksamhet, och det är någon hon försöker vänja sig vid redan nu. Visst, hon hade en liten men uppskattad roll i Game of Thrones. Detta är dock något annat. Hon kom nyligen från premiären i Los Angels och får uppleva saker hon har svårt att smälta.

It's weirder seeing billboards locally than it was in LA. I took my driving test the other day - which I failed - and during that I kept driving past the billboards, which was quite strange.