Naughty Dogs Playstation-karriär kan delas in i olika eror. Crash Bandicoot till original-Playstation, Jak and Daxter till PS2, (mestadels) PS3:ans Uncharted och så The Last of Us som släppts till PS3, PS4 och PS5 (snart pc). De bröt "en serie i taget"-trenden något med de två senare, men i en intervju med Buzzfeed säger Neil Druckmann att man definitivt "gått vidare" från Uncharted.

For us, Uncharted was insanely successful – Uncharted 4 was one of our best selling games – and we’re able to put our final brushstroke on that story and say that we’re done. We're moving on.

Det har tisslats och tasslats om ett nytt Uncharted med ny studio, och assisterande Naughty Dog. Vi får väl se. För även om Naughty Dog är färdiga med serien är det en värld de vill se mer av.

Sony äger, stöttar, finansierar – men pressar inte

Kanske får vi inte heller något The Last of Us 3. Druckmann säger att spelet är upp till dem, och de har ingen press från Sony om att göra det ena eller det andra spelet (något som tycks ha funkat bra). Han menar att studion har ett privilegium med Sony som äger, finansierar och stöttar dem – utan att pressa dem.

Det kan bli ett The Last of Us 3, men blir det inte så är Naughty Dog nöjda med sin final. Det skulle kunna ta slut där och då.

Our process is the same thing we did when we did Part 2, which is if we can come up with a compelling story that has this universal message and statement about love – just like the first and second game did – then we will tell that story. If we can't come up with something, we have a very strong ending with Part 2 and that will be the end.

Druckmann har nyligen att han "tror det finns mer att berätta", så en eventuell trea låter mer sannolik än tvärtom. Klart är i alla fall att vi kommer att få ett renodlat multiplayer-spel i serien.