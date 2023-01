Horizon Forbidden West släpptes i fjol men serien visar inga tecken på att bromsa in. Tvärtom, i februari släpps VR-titeln Call of the Mountain och i april byggs Forbidden West ut med Burning Shores. Guerrilla har också sökt folk för att expandera för ett onlineprojekt i Horizon-världen.

Spel som inte görs av sig själva – och som Guerrilla Games inte heller ska göra på egen hand.

Nu bekräftar brittiska Studio Gobo att de blir en Guerrilla-partner för att vidga horisonterna för Horizon. Gobo är kanske inte det mest bekanta namnet, men enligt sajten har man hjälpt till med kända titlar som For Honor, Disney Infinity och den aktuella duon Redfall och Hogwarts Legacy.

Det är oklart vilket (vilka?) spel Gobo kommer bistå med. Onlinespelet? Något annat?