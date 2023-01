HBOs tv-adaption av The Last of Us har verkligen tagit kritikerna och tittarna med storm. Serien har efter premiären mottagits bra av både spelare och icke-spelare. Det började redan viskas efter andra avsnittet om att serien kommer få en andra säsong. Nu bekräftar spelets skapare Neil Druckmann att serien mycket riktigt är förlängd för en andra säsong.

Uppföljaren till The Last of Us-spelet blev något av en vattendelare då många inte var nöjd med hur Druckmann handskades med karaktärerna, medan andra tyckte det passade spelets tema. Oavsett vad man tycker så kan man nog hålla med om att det i alla fall var ett vågat val av Druckmann. Det återstår och se om säsong två kommer fortsätta följa spelen eller om Druckmann tar ett helt annat grepp.