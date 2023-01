Annie Wersching har gått bort i sviterna av cancer, 45 år gammal. Hon är kanske allra mest känd för betydande roller i tv-serierna 24 och Timeless. I spelvärlden kommer hon däremot för alltid förknippas med Tess i Naughty Dogs hyllade The Last of Us, som ursprungligen släpptes 2013.

Ett spel som på nytt är aktuellt, i och med PS5-remaken (snart till pc) och HBO:s firade tv-serie.

"Hon lärde oss att inte vänta på att även-tyren kom till dig"

Anna Torv axlar Tess-manteln i HBO:s serie men i spelet är det alltså Annie Wersching som spelar Tess, både i röst och motion capture. Ett exempel på hennes rollprestation ser du i videon nedan.

Wersching fick sin cancerdiagnos 2020 men har fortsatt arbeta sedan dess. Stephen Full, maken, säger i ett uttalande (via Deadline) att "hon lärde oss att inte vänta på att äventyren kom till dig", utan att vi själva ska söka upp dem. Full lovar att han och resten av familjen ska göra just detta.

Naughty Dogs Neil Druckmann skriver att hans "hjärta är krossat".