Har du, åtminstone, doppat tårna i Ubisofts Assassin's Creed-universum känner du till den uråldriga Iso-civilisationen. Också kända som "precursors" eller "those who came before".

Assassin's Creed är förstås mer än spelserien, och har likt ringar på vattnet spridit sig till andra uttrycksformer. Vi väntar på Netflix-serien. Serietidningar finns redan i stora lass. The Converts, en serie som bygger på Assassin's Creed Valhalla-delen av det väldiga universummet, släpptes nyligen på franska. I serien förekommer Isu-språket – och det på ett högst motvilligt vis.

Isu har givetvis ett eget språk, men ett som den här serietecknaren inte tycks hysa särskilt varma känslor för. På en uråldrig tavla i serietidningen kan vi läsa följande, något frustrerade budskap:

If someone can explain how to write this shit it would be much appreciated.

Eller, om vi ska vara riktigt petiga står det: "If someose as esplais how to write this shit it would be muc appreiated". Vad avsändaren tycker framgår oavsett grammatiska vurpor och stavfel.

Intensiv kurser i Isu (...isuiska?) kanske vore något, Ubisoft?

Eller så är man allt för upptagen med seriens kommande spel, som är flera till antalet. I år släpps Assassin's Creed Mirage, och framöver (oklart när) väntar bland annat feodala Japan och (enligt tolkningar) häxprocesserna i Tysk-romerska riket. Gissningsvis ett och annat Isu-inslag också.