Nyligen ryktades det om att ett tredje The Crew-spel, med undertitlen Motorfest, är på gång. Och nu bekräftas det (typ) på Twitter-kontot för The Crew 2. En person skriver att "The Crew 3 KOMMER tillkännages 2023", och i går gav kontot svaret "I morgon klockan 17".

Det är svårt att tolka som något annat än att The Crew: Motorfest avtäcks i eftermiddag. Förhoppningsvis med info om vad som är nytt denna gång.

The Crew-serien handlar om arkadracing online i ett rejält tilltaget USA, med mängder av bilar och andra farkoster (flyg, båtar och annat i The Crew 2). Båda spelen har fått rätt svala betyg, men har uppenbarligen sålt tillräckligt bra för att motivera en tredje del.

The Crew 2 kan testas gratis.