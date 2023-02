Uppdatering (19.00):

Japp, The Crew: Motorfest är nu officiellt avtäckt. Det är alltså del tre i Ubisofts och Ivory Towers arkadracing-MMO.

Kartan skalas ner rejält den här gången: vi kommer sladda runt på Hawaii-ön O'ahu (förut har nedskalade versioner av hela USA varit spelplan). Där väntar allt från stadskörning till drifting, sluttande vulkaner och stränder, där du gör uppdrag, events, utmaningar och annat, själv eller med ditt lag. Det låter som ett spel som inspirerats av flertalet genresyskon: massa olika miljöer (Forza Horizon), "car culture" (Gran Turismo), O'ahu (Test Drive Unlimited).

Planen är att släppas spelet under 2023. Det kommer till både nya och gamla maskiner: PS5, PS4, Xbox Series och One, och pc (Epic, Ubisoft Store - men inte Steam). Amazon Luna och Ubisoft+ är också aktuella.

I morgon, den 1 februari, börjar sluten testning. För att vara med ansöker man till Insider Program. Det kommer köras i flera steg, och i början är det bara pc som gäller. Du ansöker på thecrewgame.com/insiderprogram och håller tummarna.

Ursprunglig nyhet:

Nyligen ryktades det om att ett tredje The Crew-spel, med undertitlen Motorfest, är på gång. Och nu bekräftas det (typ) på Twitter-kontot för The Crew 2. En person skriver att "The Crew 3 KOMMER tillkännages 2023", och i går gav kontot svaret "I morgon klockan 17".

Det är svårt att tolka som något annat än att The Crew: Motorfest avtäcks i eftermiddag. Förhoppningsvis med info om vad som är nytt denna gång.

The Crew-serien handlar om arkadracing online i ett rejält tilltaget USA, med mängder av bilar och andra farkoster (flyg, båtar och annat i The Crew 2). Båda spelen har fått rätt svala betyg, men har uppenbarligen sålt tillräckligt bra för att motivera en tredje del.

The Crew 2 kan testas gratis.