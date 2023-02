Vi fick se en trailer från Deceive Inc. för några månader sedan, och nu har utvecklaren Sweet Bandits Studios och utgivaren Tripwire Presents delat med sig av lite mer info om det via Playstation-bloggen. Spelet kretsar kring PVP, men istället för att bara panga motståndarna till efterlivet ska man här använda sin list för att smälta in i omgivningen, och framför allt bland de NPC:er som finns på banorna.

Ensam eller i lag om tre spelare ska man låtsas vara datorstyrd samtidigt som man försöker lista ut vilka de andra spelarna är, köpa uppgraderingar och hitta det speciella paketet så att man kan fly med det. Blir man upptäckt kommer puffrorna fram, och man spelar som en av åtta spelbara agenter, med varierande förmågor.

Ett öppet betatest ska hållas med start den 10 mars, och sedan släpps det färdiga spelet på Xbox Series X/S, Playstation 5 och pc den 21 mars. Spelet ska även stöda crossplay mellan plattformarna. Mer info om de olika karaktärerna man kan spela som här.