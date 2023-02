"The Last of Us-avsnitt välte internet", är en rubrik vi kan läsa i Göteborgs-Posten idag. TT skriver om hur tredje avsnittet, Long Long Time, hyllas som ett av de bästa avsnitten någonsin i en serie. Det luktar Emmy-vinster för skådespelarna Nick Offerman och Murray Bartlett, menar man.

Tongångarna är inte odelat positiva. Medan avsnitt 1 och 2 på IMDB hade 9,2 och 9,3 i snitt hos användarna landar den tredje delen "bara" på 8,0. Betydligt fler har röstat. Känslor tycks svalla.

Spoilers låter vi bli här, och även i kommentarsfältet. (Glöm inte bort att spoilertaggen finns!) Vad vi däremot kan konstatera är att premiärsiffrorna för tredje veckan i rad doftar rekord. 4,7 miljoner HBO-tittare i USA var en av HBO:s bästa premiärsiffror – bättre än Game of Thrones. Ökningen till 5,7 miljoner för avsnitt två var rekordstor. Tredje avsnittet blev en ännu större succé. 6,4 miljoner bänkade sig i USA, vilket innebar en boost på tolv procent.

Premiärsiffrorna på HBO i väst är förstås bara en del av kakan. I nuläget snittar de två första avsnitten på 21,3 miljoner. Två tredjedelar av säsongen återstår som har totalt nio avsnitt.

Var ska det sluta? Inte med första säsongen i alla fall – då HBO:s The Last of Us får en andra.