Samma vecka som Sony konstaterar att det är mycket lättare att hitta en Playstation 5 numera kommer också konkreta bevis (via finansrapport). Totalt har man skeppat 32,1 miljoner konsoler, och de 7,1 miljoner man lyckades skicka ut under oktober till och med december var en rejäl ökning från 3,2 miljoner under samma period 2021. Under räkenskapsårets tre första kvartal har 12,8 miljoner konsoler skeppats – en ökning med 34 procent jämfört med föregående finansår.

Skeppade konsoler är inte att likställa med antalet sålda. Fram till 4 januari i år hade man sålt 30 miljoner PS5-konsoler. Det talar för att det finns omkring ett par miljoner konsoler på marknaden.

Når kanske årsmålet, men ligger efter PS4

Man behöver skeppa 6,2 miljoner fler konsoler innan april för att nå årsmålet på 19 miljoner. Med tanke på att Sony nyligen gick ut med att PS5-bristen var över talar det för att de kan lyckas.

Spelsidan Vgcharts konstaterar dock att PS5, sett till samma period för PS4, ligger 5,6 miljoner konsoler bakom föregångaren. Om den ökade tillgången kan minska gapet återstår att se.

Antalet PS Plus-prenumeranter fortsätter dock att vara en miljon färre än innan nysatsningen. Man tjänar dock mer pengar än tidigare, vilket kan förklaras med dyrare prenumerationsnivåer.

22 februari släpps Playstation VR2, och Sony tycker se sig "entusiasm" inför den.