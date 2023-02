Dags för ytterligare en omgång gratisspel från Epic, och det rör sig om en intressant duo som varvar smygande och action med organiserad brottslighet och strategiskt tänkande.

Först och främst har vi Dishonored: Death of the Outsider, som är en fristående expansion till Dishonored 2. I det får vi axla rollen som Billie Lurk, och det är återigen kuststaden Karnaca som agerar skådeplats, snarare än Dunwall. Över lag fick det helt okej omdömen när det släpptes, även om de inte var lika bra som grundspelet.

Det andra spelet är City of Gangsters, där vi börjar från botten och sedan får bygga ett eget kriminellt imperium. Detta görs genom att bygga diverse illegala inrättningar, driva in skulder och muta polisen. Det utspelar sig i 1920-talets USA, och därmed under förbudstiden, så mycket kretsar kring alkohol.