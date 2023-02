Skräckfantaster har blivit bortskämda under vintern, med släpp av både The Callisto Protocol och remaken av Dead Space. En man med koppling till båda spelen är Glen Schofield, som är en av de huvudsakliga skaparna bakom Dead Space (originalet) och The Callisto Protocol.

Men vad tycker då Schofield om remaken? I en kommentar på Linkedin skriver han följande:

Till alla er som jobbade på originalet, tack för era bidrag till ett fantastiskt spel. Det har stått emot tidens tand. Och till Motive, tack för att ni omsorgsfullt återskapat spelet på ett troget sätt. Grattis.

Att vara troget originalet är något som var viktigt för Motive när de utvecklade remaken, och att Schofield är nöjd får nog ses som ett bra tecken. Sett till betygen har Dead Space-remaken hittills överträffat The Callisto Protocol med råge, medan Digital Foundry menar att The Callisto Protocol är det som imponerar mest sett till det grafiska.