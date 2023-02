Nick Offerman har blivit tokhyllad efter tredje Last of Us-avsnittet, men han har inte spelat The Last of Us. Faktum är att Offerman inte spelat någonting på nästan 25 år. Han var gäst hos Jimmy Kimmel nyligen (intervjun undertill) och hans senaste spel släpptes 1998 till Nintendo 64.

Offerman förklarar att han lätt sveps med och med Banjo-Kazooie "förlorade han ett par veckor".

I'm very indulgent, and I lost a couple of weeks to a video game called Banjo-Kazooie. Two weeks went by, and I was like, oh my God – the slow dopamine drip is so delicious.

Han hade kunnat söka nästa kick men i stället bestämde sig Offerman aldrig för att göra detta igen. Något han är glad för då "spel har blivit så bra". Han är rädd att han skulle sitta framför, exempelvis, spelet The Last of Us och aldrig gå på auditions, så som i Last of Us-fallet.

Kanske ska vi trots allt vara tacksamma för att Offerman inte blev någon gamer.

Det var förresten nära att skådisen, som spås prisas för sin rollinsats som Bill, tackade nej. Hans fru läste dock manuset och klev in: "Du ska till Calgary. Ha det så kul. Du måste göra detta."