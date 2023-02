The Last of Us är just nu på allas läppar tack vare HBOs tv-serie-adaption av spelserien. Spelen som tidigare varit exklusiva på Playstation ska som ju bekant även få PC-releaser och The Last of Us Part 1 (som är en remake på PS3-versionen från 2013) var tänkt att släppas den 3:e mars. Men nu meddelar Naughty Dogs att spelet tyvärr försenas till slutet av månaden istället, nämligen 28:e mars.

Detta är alltså en liten försening för att kunna säkerhetsställa att spelet håller måttet när det släpps på en ny plattform. Hur många här på FZ är taggade på att spela PC-versionen av The Last of Us?