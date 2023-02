Att HBO:s tv-serie baserad på The Last of Us är en rungande succé har nog inte undgått någon, och Pedro Pascal, som spelar Joel i serien, verkar ha fått mersmak på spelrelaterade produktioner. Humorprogrammet Saturday Night live har nämligen släppt en "trailer" för en film baserad på Mario Kart.

Pascal axlar huvudrollen som en något mer dyster Mario än vi är vana vid, och precis som i The Last of Us får han i uppgift att smuggla en person genom världen, denna gång prinsessan Peach. Vad som följer är en kavalkad av referenser till Mario Kart-spelen, om än i en lite mörkare tappning ("I need to feel big!".

Nu fattas bara att någon slänger ihop ett fan-spel baserat på trailern för att cirkeln ska vara sluten.