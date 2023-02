Så var det dags för ytterligare en upplaga av Steam Next Fest, som är igång sedan i går och tuffar på fram till 13 februari. Vad gör man då under denna fest? Jo, man laddar ner demon, vilket är trevligt eftersom demon blivit allt sällsyntare under årens lopp.

Det finns massor av olika spel att testa, så jag drar några snabba rekommendationer nedan, och sedan får ni givetvis hänga på och tipsa om era egna favoriter i kommentarsfältet.

Dark and Darker: Tänk er ett liknande upplägg som Escape from Tarkov, fast i fantasy-miljöer med magi, rustningar och monster. Tillsammans med två andra spelare får man ge sig ner i underjorden för att hitta dyrbarheter, men det finns andra lag att tampas med, så det gäller att båda lägga vantarna på dyrgripar och sedan ta sig ut med livet i behåll.

Planet of Lana: Ett otroligt vackert, sidorskrollande spel från svenska Wishfully där vi tillsammans med vår trogna kattpotatis färdas genom en naturskön värld som är under attack från ett utomjordiskt hot. På vägen får vi lösa pussel, smyga förbi angripare och klara oss genom actionsekvenser.

Ravenbound: Ytterligare ett svenskt spel som bjuder på ett smakprov är roguelite-titeln Ravenbound. Här är det action som betonas, när vi tar oss runt i en öppen spelvärld för att spöa regionernas respektive bossar och försöker hålla oss vid liv så länge som möjligt. Men dö lär man oundvikligen göra, och även om den specifika karaktären är borta för alltid, men vi kan bland annat hitta kort med nya förmågor och förbättringar som följer med från runda till runda.