Nyligen släppte Take-Two sin kvartalsrapport, och man kan lugnt säga att den målar upp en positiv bild av Red Dead Redemption 2:s prestationer. I presentationen får vi veta att dett uppskattade kobåjsarspelet sålts i över 50 miljoner exemplar och att serien som helhet sålt i över 70 miljoner exemplar.

Rysligt bra siffror för ett rysligt bra spel, och det innebär att det just nu kvalar sig in på en åttondeplats på listan över de bäst säljande spelen genom tiderna, strax under Super Mario Bros (58 miljoner) och strax över Terraria (44,5 miljoner).

Det ligger dock i lä jämfört med Rockstars sanna gigant, Grand Theft Auto V. Enligt de senaste siffrorna har det sålt i hiskeliga 175 miljoner sålda exemplar, och det enda spelet som sålt bättre är Minecraft, med 238 miljoner.