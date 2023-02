Turerna kring zomibe-mmo:t The Day Before bara fortsätter. En läcker första trailer följd av mer än ett års tystnad från utvecklarna födde spekulationer om att spelet inte ens existerar, att det är en bluff av något slag. Det blev inte bättre när spelet nyligen försenades till hösten, bara veckor innan den tänkta premiären i mars. Ej heller att det då försvann från Steam och att det visade sig att namnet inte var varumärkesskyddat.

Men förra veckan kom till slut en utlovad gameplay-trailer (den uppe i rubriken). Om den fick tvivlarna att tystna? Icke! Internet snickrade snabbt ihop jämförande filmer som sägs visa att The Day Before lånat inspiration från andra spel och trailers, till exempel från Call of Duty och The Division. Det i sig betyder inte att gameplay-trailern är fejk, men inlägget gör verkligen inte gott för spelets redan skamfilade rykte.

Nu ryter utvecklaren Fntastic ifrån. I ett bemötande på Twitter manar man till kamp mot "desinformation" och kritiserar bristen på faktakoll, med udden tydligt riktad mot alla dem som anklagat spelet för att vara en bluff.

Vi lever alla i ett tidevarv av desinformation och brist på faktakoll. Desinformation måste bemötas eftersom den inte bara skadar oss, men också andra indieutvecklare och små/medelstora studior. Det påverkar också medlemmarna i sådana team mentalt. Efter att The Day Before släppts kommer vi fundera på hur vi kan hjälpa novisa utvecklare att hantera bluffar och avsätta resurser till det.

I en kommentar säger Fntastic att man inte har en marknadsföringsavdelning utan att företaget helt sysslar med spelutveckling. Men man lovar att försöka förbättra sin kommunikation. Tidigare har man bemött anklagelser om att spelet inte existerar och är ett försök att lura folk på pengar med att man inte tar in några pengar alls från spelarna - inga förbokningar eller annat. Det är ett argument värt att ha i åtanke.

Samtidigt välte gameplay-trailern kanske inte vår värld. Det var välkänt prylsamlande och en hel del partier där inget hände. Eller som en person på Youtube skrev: "Game’s whole budget went to her ass, phenomenal."

The Day Before ska släppas i november.