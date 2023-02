The Settlers-rebooten The Settlers: New Allies släpps om en vecka, men många är skeptiska till att de lyckats fånga vad som gjorde originalspelen så speciella. Någon som lär ha koll på det är Volker Wertich, som är den ursprungliga hjärnan bakom hela serien. Han är inte längre inblandad i New Allies, men har inte har lämnat genren bakom sig.

Han och utvecklaren Envision Entertainment har nämligen utannonserat Pioneers of Pagonia, och baserat på spelets beskrivning kan det nog kallas för en tematisk uppföljare till The Settlers. Spelet ska kretsa kring "utforskning, upptäckt och att återförena Pagonias öar", och inkludera 40 olika byggnader såväl som 70 typer av resurser och produkter.

På öarna finns utspridda byar som man kan upprätta allianser med, och ens eget folk måste skyddas mot djur, banditer och mytiska varelser.

Pioneers of Pagonia ska släppas i early access på Steam i slutet av året, och verkar än så länge befinna sig väldigt tidigt i utvecklingen. Vi har inte fått se något gameplay varken i bild- eller videoform, och utannonseringstrailern består av konceptkonst.