Turerna kring det zombiefattiga zombiespelet The Day Before har varit många, men utvecklaren Fntastic tycks vara fast beslutna att hänga kvar i rampljuset, på gott och ont. Ni kanske minns att spelet försvann från Steam eftersom någon hann registrera varumärket The Day Before innan Fntastic. Det ledde även till att spelet försenades, men i efterhand menade Fntastic att det redan var planerat sedan tidigare.

Nu är de alltså tillbaka, och denna gång för att ge en känga åt personen som registrerat varumärket. Utöver sin Steam-sida har videor nu börjat försvinna från deras Youtube-kanal på grund av upphovsrättsproblemen. De avslöjar att det är utvecklaren bakom en kalender-app (troligen denna) med samma namn som har registrerat varumärket även för spelkategorin, trots att det inte är ett spel.

Vidare säger Fntastic att personen kontaktat dem med en uppmaning att återkomma till honom, men de ställer sig frågande till vad han vill diskutera, trots att det uppenbarligen handlar om just varumärket och att han kanske vill komma fram till en lösning.

De avslutar melodramatiskt med att de tänker kämpa och att "makt ligger i sanningen". Frågan är hur mycket sympati folk har för ett företag som tidigare försökt ragga volontärer till sitt projekt och även tycks ha hämtat lite väl mycket inspiration från trailers för andra spel.

Hur som helst ska de om ett par dagar lägga upp en video som visar spelets utveckling från 2019 och framåt.