2016 släppte Campo Santo hyllade Firewatch, och inte långt därefter började de utveckla det Egyptienmystiska In The Valley of Gods. I april 2018 köptes studion av Valve, och de flesta vet att Valves förmåga att släppa spel är något... komplicerad. 2019 pausades In The Valley of Gods.

Det ska tilläggas att beslutet om In The Valley of Gods-paus inte fattades av Valve, utan det var i stället Campo Santo-gänget som gjorde ett val. De såg att deras arbete behövdes på andra ställen hos Valve, och de har exempelvis hjälpt till med fantastiska Half-Life: Alyx.

Historien hade kunnat sluta här (och kanske gör det), men plötsligt får vi ett märkligt livstecken.

"TBD"-releasen har i stället blivit "december 2029" på Steam. Det luktar förstås placeholder. December 2029 är tio år efter ursprungliga releasedatumet, men man börjar onekligen fundera på varför någon ens har gjort ansträngningen att ändra releasen till detta...?

Fortsättning (kanske) följer. Så här såg In The Valley of Gods när det presenterades 2017.