Riot Forge har släppt en video som lite kort visar upp tre olika kommande League of Legends-spel såväl som deras släppfönster. Ett av dem är The Mageseeker: A League of Legends Story, som vi skrev om i början av året när en åldersmärkning avslöjade dess existens. Det är ett actionrollspel i 2D där vi följer karaktären Sylas i hans strävan efter hämnd mot kungariket Demacia. Det släpps våren 2023 till pc och konsoler.

De andra två är Convergence: A Leaguye of Legends Story och Song of Nunu: A League of Legends Story. Convergence är ett 2D-action/plattformsspel som utvecklas av Double Stallion Games. I det spelar vi som karaktären Ekko, som har förmågan att manipulera tiden. Det släpps sommaren 2023.

Song of Nunu utvecklas i sin tur av Tequila Works och är ett 3D-äventyrsspel av det mer barnvänliga slaget, där man följer Nunu och hans ludna följeslagare Willump när de utforskar och löser pussel i en frusen värld. Det släpps hösten 2023.

Båda de sistnämnda spelen ska släppas på Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4/5 och pc.