Det är fredag, vilket innebär ett nytt gratisspel hos Epic. Denna gång är det Warpips, som är ett strategispel i mindre skala med fokus på intensiva strider i omgångar på 10-20 minuter.

Innan varje strid får man välja upp till åtta olika trupper, fordon etc., och dessa skickar man sedan ut under stridens gång. Det kostar dock att skicka ut sina valda trupper, så man måste besluta vad man lägger sina resurser på under striden – skicka ut fler vanliga soldater, uppdatera deras förmågor, låsa upp sina mäktigare trupper eller öka mängden trupper man kan ha på slagfältet.

Spelet är lätt att komma in i, samtidigt som det finns en hel del utrymme att bli bättre genom att kombinera trupper som kompletterar varandra och veta vad som är värt att prioritera vid specifika tillfällen i striderna. Det är ett riktigt trevligt litet spel som är väl värt att hämta hem.