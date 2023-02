Det har börjat bli en hel del Playstation Studios-spel på pc. I slutet av mars får vi en riktigt efterlängtad release, då The Last of Us Part I släpps på Steam och via Epic, efter PS5-släpp i fjol.

Flera av titlarna har haft vrålstarka pc-debuter, vilket framgår av Steam-statistik (via SteamDB). God of War är hittills bäst med 73 000 samtidiga spelare vid releasen. Spider-Man (66 000) och Horizon Zero Dawn (56 000) är också Playstation-titlar som gjort initial braksuccé på Steam.

Hit kan vi inte räkna Returnal, som släpptes 15 februari på pc, knappt två år efter PS5-releasen. Det ska tilläggas att Returnal inte är ett lika stort namn som exempelvis Spider-Man och God of War, men en release-peak på 6 691 spelare (tack, SteamDB) är kanske ändå oväntat svagt.

Av senare års Playstation-spel på pc är det blott Sackboy (610 stycken) och Predator: Hunting Grounds (1 504) som haft sämre peakar på Steam. Antalet samtidiga spelare säger förstås inte hela sanningen. Returnal är trots allt två år gammalt och kan komma att bli en succé över tid. Betydligt färskare The Last of Us Part I har förmodligen större chans att slå redan från start.