I november 2020 släpptes Assassin's Creed Valhalla och idag, nästan två och ett halvt år senare, släpps sista patchen med buggfixar. Det lutar med andra ord för att det är sista patchen överlag.

Även om du definitivt kan lägga mellan 150 och 200 saftiga timmar på Valhalla och dess expansioner – Wrath of the Druids, The Siege of Paris, Dawn of Ragnarök – är chansen nog stor att du hunnit färdigt vid det här laget. En kort epilog med allas vår Eivor släpptes sent i fjol.

Dokumentationen till den här avslutande patchen är knappast spaltkilometer lång. Man fixar exempelvis Eivors hår från att fladdra genom huvan efter avslutande Animus-anomalier. Vi håller tummarna för att du inte springer in i alltför trista buggar framöver, för dem tvingas du leva med.

Blicken riktas nu mot Assassin's Creed-framtiden. Närmast Mirage som ska släppas under 2023.