Läget för E3 2023 är något komplicerat. En storskalig comeback i juni har utlovats, men rapport säger att varken Xbox, Nintendo eller Playstation närvarar. Microsoft har dock bekräftat en stor spelshow i Los Angeles, så kanske gör de "en EA" och verkar sida vid sida med E3-mässan...?

Ubisoft bekräftade däremot förra veckan sin E3-närvaro. "Om E3 anordnas", tillade vd:n.

Yves Guillemot-citatet skapade en del förvirrade ringar på vattnet, men för Gamesindustry.biz understryker Ubisoft sin närvaro med en "stark uppställning". E3-arrangör är för första gången Reedpop och för IGN bekräftade man nyligen att det är "full fart framåt" som gäller för E3.

Spel som Ubisoft kan tänkas visa upp är 2023-aktuella Assassin's Creed Mirage och – vågar man ens hoppas? – Beyond Good and Evil 2. Försenas Skull and Bones igen lär vi få se det. Igen.