Paul Tassi på Forbes har sammanställt både sina och internets åsikter om den senaste tidens läckor och nyheter från Suicide Squad: Kill the Justice League. De röda flaggorna är tyvärr flera.

När Rocksteady släpper spel då spelar vi. Gammalt spelordspråk. I fallet Suicide Squad har emellertid ett missnöje börjat pyra. Det började med den läcka som pekade mot både battle pass och in game-butik och fortsatte med den demonstration vi fick under torsdagens State of Play.

Detta tycks, menar Tassi, definitivt inte vara Batman Arkham, utan en looter shooter i Borderlands-anda med live service-ambitioner vi känner från Destiny och Avengers.

Röda flaggor Tassi lyfter: "extremt arkadigt" gameplay, loot-fokus och "gearscore" som påminner om det The Division, Destiny och Avengers gör. Det har co-op à la Borderlands och spelar du ensam får du finna dig att kämpa sida vid sida med AI-styrda bottar. Lägg därtill: battle pass och live service-utveckling. Tassi summerar: "Inget känns rätt för mig".

Tassi är icke ensam om sina åsikter. Efter torsdagen uttryckte många FZ-läsare sin skepticism.