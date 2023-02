Fallout: New Vegas fyller 13 i år och står sig fortfarande som en av seriens höjdpunkter, trots att det led av en hel del buggar och inte direkt imponerade grafiskt när det släpptes. En tillsnyggad nyversion är dock något som inte är helt uteslutet, åtminstone om man frågar några av utvecklarna själva.

Tim Cain och Leonard Boyarsky är spelregissörer hos Obsidian och har bland annat jobbat med Fallout New Vegas och The Outer Worlds. De pratade härom dagen med The Gamer och sade då att de inte skulle säga nej till en grafisk remaster av spelet.

Inte för att det är upp till mig, men skulle inte en grafisk remaster av Fallout New Vegas vara grymt? – Tim Cain.

Boyarsky håller med, och med tanke på att The Outer Worlds ska få en grafisk uppdatering kanske det inte är helt omöjligt att Obsidian väljer att återuppliva sitt mest omtyckta spel. För visst sjutton finns det ekonomiska incitament för dem och Microsoft.