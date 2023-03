Minimum Requirements for PC*

Settings to run the Diablo IV Open Beta at 1080p native resolution / 720p render resolution, low graphics settings, 30 fps.

Operating System: 64-bit Windows 10

Processor: Intel Core i5-2500K or AMD FX-8100

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon R9 280

DirectX: Version 12

Storage: SSD with 45 GB available space

Internet: Broadband Connection

Recommended Specifications for PC

Operating System: 64-bit Windows 10

Processor: Intel Core i5-4670K or AMD R3-1300X

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Version 12

Storage: SSD with 45 GB available space

Internet: Broadband Connection