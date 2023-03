Började man vänta på en uppföljare till The Wolf Among Us när den sista delen släpptes så har man i år väntat i nio år. Det blir dock inget släpp av The Wolf Among Us 2 under 2023, eftersom utvecklaren Telltale Games via Twitter meddelat att de behöver mer tid.

Där skriver de att beslutet att försena spelet "ut ur 2023" är ett svårt sådant. De vill leverera den uppföljare som fansen förtjänar, men måste samtidigt tänka på sina utvecklares hälsa. De hänvisar så klart till fenomenet "crunch", där anställda måste arbeta övertid och under stor press i långa perioder för att hinna med deadlines. Vidare har de skiftat från Unreal Engine 4 till 5, vilket har krävt en del arbete.

The Wolf Among Us 2 ska utspela sig sex månader efter det första spelet, och vi får återigen följa snuten Bigby Wolf när han försöker hålla ordning på alla sagofigurer. Spana in trailern som släpptes förra året här.